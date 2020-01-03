Aski Spor yeni tesisine kavuşuyor

Yeni tesisin inşasında yaklaşık %80 seviyesine gelinmiş durumda. Yapı, servis ve idari bina bölümü bodrum katında depo ve teknik hacimler, zemin katta giriş bölümü duşlar, tuvaletler, masör odaları, şok havuzu, çamaşırhane gibi sporcu hizmet alanlarını içeriyor. Birinci kat ise toplantı odası, mutfak ve soyunma odalarını içeriyor.

Batıkent Kardelen Mahallesi'nde yapılan tesisin şubat sonu gibi bitmesi planlanıyor. Yapı, güreş salonu olarak geçse de diğer branşlar için de kullanılacak.