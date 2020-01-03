Keçiörengücü, 1. Lig'e damga vurdu

ÖZBALTA İLE DEVAM EDİLDİ

Başkent ekibi, teknik direktör Serkan Özbalta ile 2018-2019 sezonunda TFF 2. Lig'den şampiyonluk yaşayarak yükseldiği TFF 1. Lig'de bu sezon ilk devreyi de başarılı bir şekilde tamamladı. Özbalta ile yoluna devam eden ve sezonun 17 haftalık ilk bölümünde 28 puan toplayarak başarılı bir performans sergileyen Keçiörengücü, devre arasına Süper Lig'e yükselme umuduyla girdi.

AKTEPE'DE TEK MAĞLUBİYET

Keçiörengücü, ligin ilk yarısında 7 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 3 de yenilgi aldı. Evinde oynadığı 9 maçın 6'sını kazanan, 2'sinde berabere kalan Keçiörengücü, sahasında sadece lider Hatayspor'a mağlup oldu. İç saha maçlarını oynadığı Aktepe Stadında 20 puan toplayan ligin yeni ekibi, başkentte 9 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.

MAÇLARI KISIR GEÇİYOR

Keçiörengücü, devre arasına 3. sırada girmesine rağmen gol yollarında çok etkili olamadı. Fileleri 15 kez havalandıran başkent temsilcisi, ligin en az gol atan 3 takımı arasında yer alıyor. Keçiörengücü'nün en skorer futbolcusu ise 8 maçta 4 gol kaydeden 31 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu Dialiba Diabang oldu. Dialiba, kaydettiği 4 golün 3'ünü son 2 mücadelede kaydetti.

EN AZ GOL YİYEN EKİP

Başkent ekibinin topladığı puanlarda savunmada gösterdiği başarılı performans önemli rol oynadı. Keçiörengücü 10 gol ile ligde en az gol yiyen ekip olarak dikkati çekti. Keçiörengücü'nde futbolcular Metin Uçar ile Samet Akaydın ilk yarıdaki bütün maçlarda 90'ar dakika forma giydi. Ankara temsilcisinin oyuncuları sezonun ilk devresindeki maçlarda 2 kırmızı 41 de sarı kart gördü.

Öte yandan Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, devre arası 3 transfer yapmak istediklerini, kenar oyuncusu, forvet ve stoper transferi yapacakları müjdesini verdi.