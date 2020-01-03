Hasan Kılıç takımdan ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, transfer yasağını açmaya uğraşan Osmanlıspor'dan orta saha oyuncusu Hasan Kılıç'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Osmanlıspor forması giyen 27 yaşındaki Hasan Kılıç ile anlaşmaya varıldı. Hasan, Osmanlıspor formasıyla bu sezon 12 maçta görev almış ve 2 asist ile oynamıştı.