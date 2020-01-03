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Hasan Kılıç takımdan ayrıldı
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HASAN KILIÇ TAKIMDAN AYRILDI

Hasan Kılıç takımdan ayrıldı

TFF 1.Lig'de ilk devreyi 13 puanla 15'inci sırada noktalayan Başkent ekibi Osmanlıspor'da Hasan Kılıç takımdan ayrıldı.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, transfer yasağını açmaya uğraşan Osmanlıspor'dan orta saha oyuncusu Hasan Kılıç'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Osmanlıspor forması giyen 27 yaşındaki Hasan Kılıç ile anlaşmaya varıldı. Hasan, Osmanlıspor formasıyla bu sezon 12 maçta görev almış ve 2 asist ile oynamıştı. 
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Maça Çeyrek Kala Bugün 20.00'da
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Temsilcilerimiz devre arasına nasıl girdi?
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