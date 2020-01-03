Süper Lig'de maç programı belli oldu

BAŞKENT EKİPLERİMİZ CUMA GÜNÜ OYNUYOR
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 18, 19 ve 20. Hafta programı açıklandı. Ligde 2'inci yarı 17 Ocak Cuma günü MKE Ankaragücü - İttifak Holding Konyaspor mücadelesiyle başlarken, bir diğer Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, 20 Ocak Pazartesi Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.
19'uncu hafta maçlarında Gençlerbirliği, 24 Ocak Cuma günü Gaziantep FK ile Eryaman'da karşılaşırken, Ankaragücü ise 25 Ocak Cumartesi günü İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanına çıkacak.
20'inci hafta maçlarında ise, 31 Ocak Cuma günü Gençlerbirliği, Başakşehir deplasmanına konuk olurken, Ankaragücü ise evinde Kasımpaşa'yı 2 Şubat Pazar günü ağırlayacak.
18. HAFTA: 17 Ocak Cuma 20:00 MKE Ankaragücü - İttifak Holding Konyaspor
20 Ocak Pazartesi 20:00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği
19. HAFTA: 24 Ocak Cuma 20:00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK
25 Ocak Cumartesi 14:00 İM Kayserispor - MKE Ankaragücü
20. HAFTA: 31 Ocak Cuma 20:00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği
2 Şubat Pazar 13:30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa
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