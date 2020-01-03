﻿
Gençlerbirliği en çok kırmızı kart gören takım
﻿
Site İçi Arama
﻿

GENÇLERBİRLİĞİ EN ÇOK KIRMIZI KART GÖREN TAKIM

Gençlerbirliği en çok kırmızı kart gören takım

Süper Lig Cemil Usta sezonunda ilk devre sona erdi. Başkent ekibi Gençlerbirliği, 6 kırmızı kart görerek, ilk devrede en fazla kırmızı kart gören takım oldu.

460 Okunma

GENÇLERBİRLİĞİ 6 KEZ KIZARDI 

Süper Lig Cemil Usta Sezonu, ilk devresi noktalanırken, takımların istatistikleri ön plana çıktı. Başkent ekibi Gençlerbirliği, ligin ilk devresinde 6 kez kırmızı kart cezası alarak, bu alanda zirveyi temsil etti. İstiklal Mobilya Kayserispor da gördüğü 5 kırmızı kart ile ilk yarının en fazla kırmızı kart gören ikinci ekibi oldu. En az kırmızı kart gören takımlar ise 1 kez ile Antalyaspor, Medipol Başakşehir, Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor olmuş oldu.

BEŞİKTAŞ VE KASIMPAŞA SARARDI 

Sezonun ilk yarısında en fazla sarı kart gören 2 takım bulunuyor. Kasımpaşa ve Beşiktaş 17 haftalık dönemde 50’şer kez sarı kart ile cezalandırılarak, en fazla sarı kart gören iki takım olmuş oldu. Kasımpaşa, 50 sarı kartın yanında 2 kez de kırmızı kart görürken, siyah-beyazlılar ise 3 kez kırmızı karta maruz kaldı.

 
Süper Lig'de maç programı belli oldu
Maça Çeyrek Kala Bugün 20.00'da
PFDK Kararları açıklandı...
Gençlerbirliği'ne Barcelona'dan transfer
1
Temsilcilerimiz devre arasına nasıl girdi?
1
Nadir Çiftçi hakeme küfretti mi?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿