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Maça Çeyrek Kala Bugün 20.00'da
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MAÇA ÇEYREK KALA BUGÜN 20.00'DA

Ankara takımlarının konuşulduğu Maça Çeyrek Kala, bu akşam 20.00'da.

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Ankara temsilcilerimiz devre arasına nasıl girdi? Gençlerbirliği, Ankaragücü, Keçiörengücü ve Osmanlıspor'un son durumları ve ligin ilk devresini nasıl geçirdikleri, transfer haberleri ve kamplardan gelişmeler bu akşam Maça Çeyrek Kala'da sizlerle Klasspor TV'de saat 20.00'da... Sakın kaçırmayın.

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