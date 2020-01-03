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MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: "-3 puana sebep olacak 5 dosyadan 4'ünü hallettik"
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MKE ANKARAGÜCÜ BAŞKANI FATİH MERT: "-3 PUANA SEBEP OLACAK 5 DOSYADAN 4'ÜNÜ HALLETTİK"

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: "-3 puana sebep olacak 5 dosyadan 4'ünü hallettik"

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, taraftarın yüreğine su serpen açıklamayı yaptı. Mert, -3 puana sebep olacak 5 dosyadan 4'ünü çözdüklerini açıkladı.

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MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert,-3 puana sebep olacak 5 dosyadan 4'ünü çözdüklerini açıkladı. MKE Ankaragücü yönetimi bir taraftan transfer yasağını kaldırmak için uğraşırken bir yandan da - 3 puan cezası almamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "-3 puana sebep olacak 5 dosyadan 4'ünü hallettik. Transfer yasağı ile ilgili dosyalarla da çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerine yer verdi.  Mert, "Şu an bile kulüpteyiz. Kulübün önünde yıllarca engel olacak dosyaları çözüyoruz" açıklamasında bulundu. 

 
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