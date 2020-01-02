Klasspor'a bir ödül de Çamlıdere'den

29 Aralık 2019 Atatürk Spor Salonu'nda ÇADEF'in gerçekleştirdiği Çamlıdere Kaynaşma ve Ödül Gecesi, Çamlıderelilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Ayrıca törene Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok katıldı. Çamlıdere Futbol Turnuvası'na katkılarından dolayı Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas da Gazeteci Ali Öcal'ın taktimiyle ödül aldı.

Ödül Gecesi, muhteşem gösterilere sahne oldu. Atatürk'ün Ankara'ya geliş yıldönümüne vurgu yapan Gazeteci Ali Öcal, kürsüden " Artık yeni bir defter açmak zorundayız. Ankara'da açılacak yeni sayfa tüm Türkiye'nin geleceğini etkileyecek. Spor alanında Çamlıdere'den bir meşale yaktık 3 ay önce. Çok emek verdik. " dedi. Gecenin basın ödüllerini Öcal taktim etti. Anayurt gazetesinden Cevat Uğraş da ödül alan isimler arasındaydı.