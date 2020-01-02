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PFDK'den Ankaragücü'ne ceza
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PFDK'DEN ANKARAGÜCÜ'NE CEZA

PFDK'den Ankaragücü'ne ceza

PFDK, açıkladığı kararlarda Ankaragücü'ne Denizlispor maçında yaşanan saha olaylarından dolayı para cezası verildiğini bildirdi.

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İşte o karar...

 "MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 28.12.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 203, 204 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, karar verilmiştir."

 
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