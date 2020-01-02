PFDK Kararları açıklandı...

Gençlerbirliği'nde, Beşiktaş maçında kırmızı kartla oyun dışı kalan Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan'ın 2 maçlık cezaları, PFDK tarafından onandı. Buna göre her iki futbolcu da ligin ikinci yarısında deplasmanda oynanacak olan Çaykur Rizespor ve evinde oynayacağı Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyecek