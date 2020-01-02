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Spor Ankara bu akşam saat 20.00'da
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SPOR ANKARA BU AKŞAM SAAT 20.00'DA

Amatör futbolun kalbi bu programda atıyor...

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Gazeteci Ali Öcal ve AASKF Başkanı Murat Kandazoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Ankara amatör sporunun sesi Spor Ankara'nın bu akşamki konuğu DSİ Spor Teknik Direktörü Halis Coşkun. Amatör futbola dair her şey bu akşam 20.00'da Klasspor TV ekranlarında. Kaçırmayın... 

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