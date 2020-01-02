İsmet Taşdemir'den Osmanlıspor'un ilk yarı değerlendirmesi

TFF 1.Lig'de ilk devre sona ererken, Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, genel ilk yarı performanslarını ve transfer yasağını değerlendirdi. Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "4 haftalık dilimi yorumladığımda, genç arkadaşların çokluğundan ötürü bireysel hatalar çok fazla yaşandı. Gereksiz puanlar verdik. 4 haftalık periyotta biz geldikten sonra takım savunması adına olumlu işler yaptık. 15'inci sırada bitirdik. Genç ve dinamik bir ekibe sahibiz ama üretme konusunda sıkıntılar yaşayan bir ekibiz. Beklentilerimiz transfer tahtasını açıp 3-4 takviye yapabilirsek, farklı bir Osmanlıspor izletebiliriz. Yönetimimiz transferi açmak için çalışmalarını yapıyor" açıklamaları yaptı.
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