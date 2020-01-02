CBL Ankara’da Seri A ve Seri B Takımları Belirlendi

Haftayı EPDK, Roketsan, Türk Telekom, SSB, Hacettepe Üni. Tıp, TC. HMB ve Vakıfbank takımları galibiyetle kapatırken seviye tespit gruplarındaki mücadele de sona erdi.

5 grupta tüm maçlarını kazanarak ilk sırayı alan Aselsan, Türk Telekom, Roketsan, ADO ve Tusaş ile birlikte ikişer galibiyetli takımlardan geçtiğimiz yıl lig sıralamasına bakılarak dizilen Havelsan, EPDK ve STM takımları Seri A’da mücadele etmeye hak kazandı.

Hacettepe Üni. Tıp., TCMB, Bilkent Holding, TC. HMB, Limak Holding, Man, TC. SSB takımları Seri B-1’de yer alırken Enerjisa, Vakıfbank, Türkiye Petrolleri, TCDD, Denizbank, Eti Maden, TC. SBB de Seri B’nin diğer 7’li grubunda mücadele edecekler.



TED Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu’nda oynanan seviye tespit grupları 6. hafta maçları sonunda TCMB takımını 53-54 mağlup eden Hacettepe Üni. Tıp Fakültesi “Haftanın Takımı” oldu. Hacettepe Üni. Tıp Fakültesi takımının Antrenörü Önder Külçebaş “Haftanın Antrenörü” seçilirken yine aynı takımda yer alan Tibet Yolsal ise 37 dakika sahada kaldığı maçta 22 sayı-3 ribaund-4 asist-2 top çalmalık performansı ile 16 verimlilik puanına imza attı ve “Haftanın Oyuncusu” oldu.



Haftanın beşinde ise şu isimler yer aldı;

İlkay Arıöz (EPDK)

Anıl Sel (Roketsan)

Serhat Dikmen (Türk Telekom)

Sinan Savaş (Man)

Alper Çiftçi (Vakıfbank)

Haftanın En Farklı Kazanan Takımı: TC. HMB (60-32)

Haftanın En Fazla Ribaund alan Takımı:Enerjisa (63)

Haftanın En Çok Asist Yapan Takımı:EPDK-SSB-TCMB (23)

Haftanın En Çok Top Çalan Takımı:Vakıfbank (24)

Haftanın En Fazla Hızılı Hücumdan Sayı Üreten Takım:Roketsan (25)

En Fazla Blok Yapan Takım:EPDK-H.Ü.Tıp Fakültesi (4)



6.Hafta Maç Sonuçları













