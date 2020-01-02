Murat Ağcabağ Denizlispor maçına alınmadı

"MURAT AĞCABAĞ VE BERABERİNDEKİLER DENİZLİSPOR MAÇINA ALINMAMIŞ"

Klasspor Tv Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, Ankaragücü'nün Denizlispor maçı öncesinde Murat Ağcabağ'ın stadyuma alınmadığını aktardı. Atlas, "Murat Ağcabağ ve yönetimindeki arkadaşlar Denizlispor maçına alınmamış. Stadyuma gelmişler, aracı alınmamış, yanındaki arkadaşların yükledikleri biletler iptal edilmiş, olayın ardından Fatih Mert'e ulaşılmış. Fatih başkanın olaydan habersiz olduğu aktarılmış. Oradaki arkadaşların Mehmet Yiğiner döneminden kalan kişiler olduğu bilgisi gelmiş. Yönetim kurulu toplantsında Fatih başkan, kimin yaptığı ile ilgili bilgi almış. Tekrarının olmayacağını söylemiş. Zamanında Yiğiner ve Ağcabağ arasında sorun vardı, ama yeni yönetimle Ağcabağ arasında sorun yok ve Murat Ağcabağ, yeni yönetime destek verdiğini söylemişti. Her maç öncesi başarı dileklerini aktardı" açıklaması yaptı.

"MURAT AĞCABAĞ'IN YENİ YÖNETİMLE SORUNU YOK"

Atlas, "Fatih Mert ve yönetimiyle ilgili sorunu olmayan bir Murat Ağcabağ var. Yeni yönetim döneminde eski başkanlar geldi maçı izledi. Mehmet Yiğiner, Cengiz Topel Yıldırım, Cemal Aydın, Murat Ağcabağ gibi isimler geldi, maçı izledi. Biz bunu fotoğraf oalrak verdik. Onun üzerine bu fotoğraf hoş olmamış, açıklama yaparlarsa dinlemek isterim. Ankaragücü'nde bir değişim olduysa bu Murat Ağcabağ sayesinde oldu. Yiğiner'in aday olmamasında büyük payı var. Fatih Mert'in sessiz duruşuyla Yiğiner gitmezdi. Çirkin bir manzara olmuş, tekrardan savaş baltalarının çıkarılmaması lazım, bu borç yükünde zengin iş adamlarına ihtiyaç duyulacak" ifadelerini kullandı.

"OLAYIN MUHATABI AÇIKLAMA YAPMALI"

Duayen gazeteci Meriç Enercan ise, "En azından böyle bir olay varsa konunun muhatabı da açıklama yapmalı, olay aydınlatılmalı. Yönetimin sahibiysen sorumluları bulursun. Saçma bir olay olmuş. Şeffaflık iddiasında olan bir yönetimin böyle bir uygulaması hoş görülemez. Ben gazeteci kimliğimi bir kenara bırakarak, armaya ve kulübe gönül veren biri olarak bu sorunun cevabını merak ediyorum ve birinci ağızdan duymak istiyorum." yorumunda bulundu.