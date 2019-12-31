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Gençlerbirliği'ne Barcelona'dan transfer
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GENÇLERBİRLİĞİ'NE BARCELONA'DAN TRANSFER

Gençlerbirliği'ne Barcelona'dan transfer

Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, Barcelona B takımında forma giyen sağ bek Mike Van Beijnen ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

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İlk devreyi 18 puanla kapatan Gençlerbirliği, transfer çalışmalarına hızlı biçimde giriş yaptı.  Gençlerbirliği, kariyerinde Willem, NAC Breda ve Barcelona altyapılarında oynayan 20 yaşında ki Hollandalı sağ bek Mike Van Beijnen'i kadrosuna kattı.  

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

MİKE VAN BEİJNEN’İ KADROMUZA KATTIK

Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamada, "Devre arası transfer çalışmalarına başlayan kulübümüz ilk olarak Barcelona B takımında forma giyen Mike van Beijnen’i bonservis bedeli ödemeden kadromuza kattı. 1999 doğumlu Mike van Beijnen, savunmada sağ bek pozisyonunda oynuyor. Hollanda’da Willem II ve NAC Breda takımlarında da forma giyen genç oyuncu ile kulübümüz 1,5 yıllık anlaşmaya imza attı" ifadeleri kullanıldı . 

Gençlerbirliği'nin çiçeği burnunda transferinin menajerliğini HCM Sports Management yapıyor ve aynı zamanda Mats Seuntjens de aynı menajerlik şirketiyle çalışıyor. 

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