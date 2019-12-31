Gençlerbirliği'ne Barcelona'dan transfer

İlk devreyi 18 puanla kapatan Gençlerbirliği, transfer çalışmalarına hızlı biçimde giriş yaptı. Gençlerbirliği, kariyerinde Willem, NAC Breda ve Barcelona altyapılarında oynayan 20 yaşında ki Hollandalı sağ bek Mike Van Beijnen'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
MİKE VAN BEİJNEN’İ KADROMUZA KATTIK
Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamada, "Devre arası transfer çalışmalarına başlayan kulübümüz ilk olarak Barcelona B takımında forma giyen Mike van Beijnen’i bonservis bedeli ödemeden kadromuza kattı. 1999 doğumlu Mike van Beijnen, savunmada sağ bek pozisyonunda oynuyor. Hollanda’da Willem II ve NAC Breda takımlarında da forma giyen genç oyuncu ile kulübümüz 1,5 yıllık anlaşmaya imza attı" ifadeleri kullanıldı .
Gençlerbirliği'nin çiçeği burnunda transferinin menajerliğini HCM Sports Management yapıyor ve aynı zamanda Mats Seuntjens de aynı menajerlik şirketiyle çalışıyor.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.