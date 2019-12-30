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Türkiye Ralli Şampiyonası taslak takvimi açıklandı
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TÜRKİYE RALLİ ŞAMPİYONASI TASLAK TAKVİMİ AÇIKLANDI

Türkiye Ralli Şampiyonası taslak takvimi açıklandı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Sportif Kurulu, ilk olarak 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası taslak takvimini açıkladı.

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  2020 Türkiye Ralli Şampiyonası’na Sarıkamış Rallisi ve Hitit Rallisi dahil edilirken, şampiyona kapsamında yıl içinde 8 ralli koşulacak. Sezon 29 Şubat-01 Mart tarihlerinde Kars’ta düzenlenecek olan Sarıkamış Rallisi ile başlarken, 04-05 Nisan İzmir’de Ege Rallisi, 25-26 Nisan Eskişehir’de ESOK Rally, 16-17 Mayıs Ankara’da Hitit Rallisi, 20-21 Haziran’da Kocaeli Rallisi, 11-12 Temmuz Yeşil Bursa Rallisi, 24-27 Eylül WRC Türkiye Rallisi ile devam edecek ve 24-25 Ekim İstanbul Rallisi ile son bulacak.

 

      2020 TOSFED TÜRKİYE RALLİ ŞAMPİYONASI TAKVİMİ
 

  • 29 Şubat -01 Mart Sarıkamış Rallisi / KARS
  • 04-05 Nisan Ege Rallisi / İZMİR
  • 25-26 Nisan ESOK Rally / ESKİŞEHİR
  • 16-17 Mayıs Hitit Rallisi / ANKARA
  • 20-21 Haziran Kocaeli Rallisi / KOCAELİ
  • 11-12 Temmuz Yeşil Bursa Rallisi / BURSA
  • 24-27 Eylül WRC Türkiye Rallisi/ MARMARİS
  • 24-25 Ekim İstanbul Rallisi / İSTANBUL
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