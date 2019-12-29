OGM Ormanspor 70 - 86 Pınar Karşıyaka

Karşılaşmanın ilk 4 dakikalık bölümünde temsilcimiz James ve Cevher Özer'in 3 sayılık basketleriyle skor üretti. Hücumda etkili olan ve pota altını iyi savunan konuk ekip, ilk periyodu 26-17 önde tamamladı.

İkinci periyoda etkili başlayan Başkent ekibi, Dorukhan Engindeniz'in 3 sayılık basketiyle 14. dakikada farkı 5'e indirdi. Bu periyotta Ormanspor, Karşıyaka'nın hızlı hücumlarını durdurmakta zorlandı. İki takımında da dış atışlarla sayı üretmeye çalıştığı periyot sonucunda misafir takım, ikinci periyodu da 43-35 önde bitirdi.

Üçüncü periyotta Kikanovic, Babic ve Dorukhan ile hücumda etkili olan Ankara temsilcisi, 26'ıncı dakikada farkı 3 sayıya kadar indirdi. Fakat Taylor'ın 3 sayılık basketiyle 28'inci dakikada farkı, tekrar 10 sayıya çıkaran Pınar Karşıyaka, periyodu 65-53 önde tamamladı.

Son periyodun ilk 2,5 dakikasında sayı üretemeyen OGM Ormanspor, 35'inci dakikaya 17 sayı geride girdi. Konuk ekip, karşılaşmayı 86-70 kazandı.