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OGM Ormanspor 93 - 82 Hatay Bşb.
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OGM ORMANSPOR 93 - 82 HATAY BŞB.

OGM Ormanspor 93 - 82 Hatay Bşb.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftanın son maçında OGM Ormanspor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u evinde ağırladı.

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 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftanın son maçında OGM Ormanspor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 93-82 mağlup etti.

 Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmaya Başkent ekibi; Robinson 24, Paris 10, Nilay Kartaltepe 2, Pelin Derya Bilgiç 20, Ogunbowale 29, Naile Çırak 2, Leedham 6, Damla Gezgin, Yeliz Doğan kadrosuyla çıktı.

Maçın hakemliğini Orkun Yurtdaş, Ahmet Taner İbin ve Hande Öztürk üstlendi.

Periyot skorları ise şöyle...

1. Periyot: 21-20

Devre: 50-33

3. Periyot: 67-66

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