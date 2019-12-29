Teknik direktörlerden maç sonu açıklamalar

"İlk yılımız olmasına rağmen iyi bir performans gösterdik"

Hamdi Yılmaz yaptığı açıklamada "Bugün zorlu bir rakiple oynadık. İlk yarı dengeli bir maç oldu. Onlar da pozisyon kaçırdı. Biz de pozisyon kaçırdık. İkinci ayrının başında öne geçiren golü bulduk. Ondan sonra oyunun hakimi biz olduk. Pek fazla pozisyon vermemekle beraber son dakikalarda mecburen skoru koruma çabası içerisinde olduğumuz için bazı pozisyonlar verdik. Bu önemli maçtan 3 puan aldığımız için futbolcularımızı kutluyorum. İkinci yarı için yoğun bir kamp programımız var. Eksiklikleri gidererek ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. İlk yılımız olmasına rağmen iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. " ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz şampiyonluk ve bu hedeften sapmayacağız"

Akhisar Belediyespor'dan da Mehmet Altıparmak " Maçın genelinde gole gelene kadar rakip takıma verdiğimiz tek pozisyon var. Sonuna kadar oyunu kovalayan, pozisyon üreten ve mücadele eden bir takımdık. Bugün galibiyeti çok hakettik ama tek pozisyonla 3 puan alınabiliyor futbolda. Hedefimiz şampiyon olmak ve bu hedeften sapmayacağız." dedi.