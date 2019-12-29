Keçiörengücü 1 - 0 Akhisar Bld

Akhisar Belediyespor maça iyi başlamasına rağmen ilk 10 dakika 2 net gol pozisyonundan faydalanamadı. Bu dakikadan sonra Keçiörengücü oyuna ağırlığını koydu. Oyunun ilk yarısında daha çok sağ kanadı kullanan ev sahibi takım, pozisyon bulmakta oldukça zorlandı.

İkıncı devreye hızlı başlayan mor beyazlılar, 47'inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Famoussa Kone' nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Dialiba takımını 1-0 öne geçirdi.

Golden sonraki 10 dakikada Akhisar Belediyespor, Keçiörengücü karşısında yoğun bir baskı kursa da bu baskıyı atlatan ev sahibi takım, 60'ıncı dakikadan sonra maçta dengeyi sağladı. Karşılıklı ataklarla devam eden maçta Keçiörengücü, avantajını korumayı bildi ve maçı 1-0 kazanarak TFF 1. Lig'inde ilk yarıyı 30 puanlı Hatayspor ve 30 puanlı Erzurum Buyuksehir Belediye Sporun ardından 28 puanla 3'üncü sırada tamamladı.