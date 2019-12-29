Temsilcilerimiz devre arasına nasıl girdi?

"Golcü Stancu, tarihe geçti"

Süper Lig'deki temsilcimiz Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu'nun göreve gelmesinin ardından düşme potasından kurtulup yükselişe geçti. Teknik Direktör Mustafa Kaplan'ın çalıştırdığı Gençlerbirliği, 9 haftada 6 puan toplayarak ligin 15'inci sırasındayken Hamzaoğlu'na teslim edildi . Hamzaoğlu'nun ayağının tozuyla çalıştırdığı Gençlerbirliği, Konyaspor deplasmanından beraberlikle dönerek Hamzaoğlu'yla ilk puanını aldı. Bu beraberliğin ardından Gençlerbirliği, sırasıyla Kayserispor, Kasımpaşa, Malatyaspor, Fenerbahçe, Göztepe, Sivasspor ve Beşiktaş maçlarını Hamzaoğlu çalıştırıcılığında oynadı. Kırmızı karalar, 8 haftada 12 puan toplayıp devreyi 18 puanla 13'üncü sırada kapatarak düşme potasından uzaklaştı. Gençlerbirliği golcüsü Bogdan Stancu, sezonda attığı 11 golle gol krallığında ikinci sıraya girerken Gençlerbirliği tarihine de adını yazdırdı.

"Ankaragücü, düşme potasından kurtulmuş değil"

Bir diğer Süper Lig temsilcimiz MKE Ankaragücü, bu sezon yönetim değişikliği, transfer tahtasının açılmaması ve kulüp borçları gibi bir takım problemlerle boğuşurken ne yazık ki oynadığı 17 maçtan aldığı 2 galibiyet ve 6 beraberlikle sezonun ilk yarısında 12 puan toplayarak lige 17'incı sırada girerek düşme potasından kurtulamadı.

TFF 1. Ligi'nde ise temsilcimiz Keçiörengücü, kendi evinde sadece 1 kez mağlup olduğu ilk devredeki 16 maçtan 25 puan toplayarak 6'ıncı sırada bulunurken devrenin son maçını şu dakikalarda Akhisar Belediyespor ile kendi evinde oynuyor. Diğer lig temsilcimiz Osmanlıspor ise 13 puanla 15'inci sırada kapattı.