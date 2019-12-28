﻿
Ankaragücü'nün kamp programı belli oldu
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARAGÜCÜ'NÜN KAMP PROGRAMI BELLİ OLDU

Ankaragücü'nün kamp programı belli oldu

Denizlispor ile 2-2 berabere kalan ve ilk yarıyı 12 puanda noktalayan MKE Ankaragücü'nün kamp programı belli oldu.

1466 Okunma

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 17'inci haftasında Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı. 10 kişi kalan rakibi karşısında 2-0 geriden gelerek 2-2'yi bulan ve galibiyeti kaçıran Ankaragücü'nde futbolculara 4 gün izin verildi.  Sarı-lacivertli futbolcular, Antalya'da 3-13 Ocak'ta ikinci yarıya hazırlık kampı gerçekleştirecek. MKE Ankaragücü, kamp döneminde iki de hazırlık maçı yapacak. 
Teknik direktörlerden maç sonu açıklamaları
Ankaragücü galibiyeti kaçırdı
2
Fatih Mert, basın tribününden maçı takip etti
Maça Çeyrek Kala Bugün 20.00'da
Haftanın Nabzı bu akşam 20:00'da
5
Kaplan: Öne geçemiyoruz
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿