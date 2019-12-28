Teknik direktörlerden maç sonu açıklamaları

"80 dakika eksik oynayınca sonuç kötü değil"

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek 2-2 sona eren mücadele sonrası basın toplantısında, "Devşirme oyuncularla buraya geldik. Oyunun başından beri 10 kişi oynadık ve bunu tahmin edemedik. Maç 2-0'a gelince, fişi çekebilirdik ama 80 dakika 10 kişi oynamamızın sonucu beraberlik kötü sonuç değil. Zeki'yi daha önce çıkaracaktım ama biraz daha oynattım. Hakem iyi maç yönetti, Barrow'un kırmızı kartı doğruydu. Maçın yıldızı 2 gol atan Scarione oldu" ifadelerini kullandı.

"3'üncü golü bulamadık"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Maçın çok hikayesi var ama hep aynı şeyi konuşuyoruz. Rakip 2-0'a getirince 4-4-2'ye döndük. Duran toplardaki etkilerinden bahsettik ama o bahsettiğimiz isimler gol attı. 2-0 geriye düşünce, ikinci yarı toparlandık. Pozisyonlar bulduk ama 3'üncü golü bulamadık. Orgill'den sürekli bir şeyler bekliyoruz, fedakarlık yaptı ama beklediğimiz gibi de değildi. Scarione'yi kazandık. Kenar oyuncularımız etkisizdi. Yediğimiz son 6 gol hepsi duran toptan. 14 puana yükselseydik, çok iyi olacaktı ama geriden gelip 1 puan aldık. Devre arası 3'üncü bölgeye transfer yapmamız lazım. Scarione, geldiğimizde sakattı. Geçmişinde ne kadar önemli oyuncu olduğunu konuştuk. Dün de 25 dakika oynatacağımı söyledim, kazandığımız için mutluyuz. Her iki ayağını da kullanabiliyor" dedi.

"Orgıl dahil kimse gitmeyecek"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Orgill konusuna da açıklık getirdi. Kaplan, "Başkanımız, ödemeleri de yaptı. Futbolcularımızın para sıkıntısı kalmadı. Benim istemediğim futbolcular gidecek devre arasında. Orgill'in de kendisinin gideceğini düşünmüyorum. 10 gündür idmana çıkmadı, son günlerde de hastaydı ama fedakarlık yaptı bugün. Ona ihtiyacımız var, ama takım içi disipline uymak koşuluyla. Orgill gitmeyecektir. Ankaragücü bir çınardır, herkesin üstündedir. Devre arası takım ahengini bozan birkaç futbolcuyla yolları ayıracağız. İnşallah yasağı kaldırırız. Başkanımız da çok uğraşıyor, ama şu an futbolcularımız para sıkıntısı yaşıyoruz diyemezler, yüzde 90 çözüldü. 6-7 oyuncu almamız lazım. Kenar oyuncusu ve orta saha olarak düşündüğümüz futbolcular var. Başkanımızla da paylaştık bunları" açıklamaları yaptı.