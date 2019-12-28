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Balıkesirspor 1 -1 Osmanlıspor
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BALIKESİRSPOR 1 -1 OSMANLISPOR

Balıkesirspor 1 -1 Osmanlıspor

Ankara temsilcisi Osmanlıspor, TFF 1. Lig'de ilk devrenin son haftasında deplasmanda Balıkesirspor'la karşılaştı.

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TFF 1. Lig'in 17'inci haftasında Balıkesirspor, Osmanlıspor'u konuk etti. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1 - 1 bitti. 44'üncü dakikada gelişen Osmanlıspor atağında ceza sahası içinde kaleci Vukovic'le karşı karşıya kalan Mertan Caner Öztürk topu aşırtarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 1 - 0 öne geçirdi. 86'ıncı dakikada gelişen Balıkesirspor atağında ise ceza sahası içinde Osmanlıspor defansından Ali Eren'in eline gelen topta hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mrsic topu kalecinin sağından filelere göndererek maçı beraberlikle sonuçlandırdı. Bu sonuçla Osmanlıspor, devre arasına 13 puanla; Balıkesirspor ise 24 puanla girdi. 

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