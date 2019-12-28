Beşiktaş 78 - 74 Türk Telekom

Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısında da ikinci yarısında da takımlar birbirine net bir üstünlük kuramadılar. İlk çeyreğin sonunda 14 - 23 Telekom üstünlüğü olmasına rağmen Beşiktaş, devreyi 41-40 önde tamamladı. Üçüncü çeyrek sonunda skor 54-57 Türk Telekom lehineydi. Maçın son dakikalarında Beşiktaş'tan İsmet Akpınar’ın oyuna etki etmesiyle oyunun gidişatı değişti. Skorun 74-73’te kilitlendiği anlarda sahneye çıkan Shaq McKissic ve İsmet, temsilcimizi mağlup etti. Türk Telekom’da RJ Hunter ve TJ Campbell 14 sayı, Nick Johnson 12 sayı ve 7 asist ve Moustapha Fall 9 sayı, 10 ribaundluk performans sergileyen isimler olarak kayda geçti. Maçı kazanan taraf 78-74‘lük skorla siyah beyaz formalılar oldu.