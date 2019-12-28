Ankaragücü galibiyeti kaçırdı

Karşılaşmanın henüz 10'uncu dakikasında konuk ekip Denizlispor'da Modou Barrow sert faulü sonrası hakem Arda Kardeşler tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.
Rakibin 10 kişi kalmasından sonra ataklarını sıklaştıran Ankaragücü, girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Kazanılan serbest atış sonrası topun başına geçen Zeki Yavru'nun asistinde Mustafa Yumlu 22'inci dakikada Denizlispor'u deplasmanda 1-0 öne geçirdi.
Hakem ilk yarının sonuna 2 dakika ilave etti. 45+1'de kazanılan köşe vuruşu organizasyonunda Hugo Rodallega'nın kafa golüyle Denizlispor, ilk devreyi 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, 55'de Canteros yerine Aydın'ı, 57'de Alihan yerine uzun süredir oynamayan Scarione'yi oyuna dahil etti.
66'ıncı dakikada Thiago Pinto'nun asistinde Scarione, farkı 1'e indirdi. Maçı 1-2'ye getiren Ankaragücü, ataklarını sıklaştırdı. Uzun süredir sakatlığından dolayı forma giyemeyen Scarione, Pinto'nun asistinde uzaktan attığı müthiş golle skoru dengeledi ve 2-2'ye getirdi. Scarione, takımının ve kendisinin 2 golüne de imzasını attı.
Ankaragücü, 10 kişi kalan rakibi karşısında galibiyeti kaçırsada, son haftalardır geriden gelip maçı çevirme aşlışkanlığını sürdürdü. Kalan dakikalarda Ankaragücü ataklarından sonuç çıkmayınca, müsabaka 2-2 sona erdi. Ankaragücü puanını 12'ye yükseltti, rakip Denizlispor ise ligin ilk yarısını 22 puanda tamamladı.
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