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Fatih Mert, basın tribününden maçı takip etti
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FATİH MERT, BASIN TRİBÜNÜNDEN MAÇI TAKİP ETTİ

Fatih Mert, basın tribününden maçı takip etti

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Eryaman Stadyumu'nda maçı basın tribününden takip etti.

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Fatih Mert, maçı Sportif Direktör Adnan Erkan'la beraber basın tribününden takip etti. Başkan Fatih Mert, pozisyonlarda hop oturup hop kalkarken Mert'in kaçan gollerde tepkisi  gözleden kaçmadı.
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2
ASİ GÜÇLÜ
28 Aralık 201919:10
başkan ilk yarı bitti yasagı kaldırmanı menejerler ve küçük yazarlar sabırsızlıkla bekliyor
1
A G
28 Aralık 201917:26
Başkan sizden çok çok umitliydik heralde hayal kırıklığı yaşayacağız takım gidici
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