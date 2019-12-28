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Nadir Çiftçi hakeme küfretti mi?
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NADİR ÇİFTÇİ HAKEME KÜFRETTİ Mİ?

Nadir Çiftçi hakeme küfretti mi?

Kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Nadir Çiftçi, sosyal medya hesabından pozisyonda yaşananları paylaştı...

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Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının henüz 11'nci dakikasında hakem Fırat Aydınus, Nadir Çiftçi'yi arkadan hem itip hem de suratına tekme atan Vida'yı 3 metre mesafeden görmeyip itirazı nedeni ile çift sarı kart göstererek Gençlerbirliği'ni 10 kişi bırakmıştı.

Pozisyon hem televizyon kanallarında hem de sosyal medyada gündem maddesi oldu.

Kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Nadir Çiftçi, instagram hesabı üzerinden taraftardan özür diledi.

Çiftçi mesajında " Pozisyonda faul olduğunu düşünerek hakeme itiraz ettim.
İtirazım aşırıya kaçmış olabilir, hakem de belki bu nedenle sarı kart gösterdi. Ardından değil küfür, değil hakaret, itirazım dahi olmadı ama kırmızı kart gördüm.

Bir haftalık emeğimiz yanlış bir kararla bugün belki de hiç edildi.

Camiamızdan, taraftarımızdan ve takım arkadaşlarımdan özür dilerim hakkinizi helal edin!!" mesajına yer verdi.
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