Gençlerbirliği 9 kişi kaldığı Beşiktaş maçında 1-0 öne geçmesine rağmen İstanbul'dan puan çıkaramadı.

Karşılaşmaya damgasını vuran ise hakem Fırat Aydınus oldu.

Karşılaşmanın başında Beşiktaş taraftarının "Eyyam yapsana Fırat Aydınus eyyam yapsana" şeklinde tezahürat yaptığı tezahüratı karşılıksız bırakmayan Fırat Aydınus, karşılaşmanın henüz 11'nci dakikasında Vida'nın Nadir'e yaptığı net faulü görmezden gelip gelen itirazlar sonucu Nadir'e kırmızı kart göstermişti. Nadir'in kafasına atılan tekmeyi 3 metre mesafeden görmeyen Aydınus maçı katleden isim oldu.

Kendini alkışlayan Beşiktaş futbolcularına kart göstermeyip Candeias'a kart gösteren Aydınus ile ilgili Gençlerbirliği başkanı Murat Cavcav da açıklama yayınladı..

Kulüp tarafından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi.

“Yarın gazetelerde Beşiktaş ve Atiba istatistiklerini göreceksiniz.

Ben sadece şunu diyorum: 5 eksikle geldik, Fırat Aydınus 2 daha attı, bu kadar eksikle ilk yarıda Beşiktaş’ı 1-0 yendik.

Beşiktaşlılar da konuşuyor: 11-11 oynasak maçı 4-1 Gençler kazanır.

Futbolcularımızın, maçın hakemi Fırat Beyin ve TFF’nin, lige verilen arada şapkayı önüne koyarak düşüneceğine inanıyorum. Biz çalışacağız.

İyi seneler…”