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Murat Cavcav'dan kinayeli yılbaşı kutlaması
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MURAT CAVCAV'DAN KİNAYELİ YILBAŞI KUTLAMASI

Murat Cavcav'dan kinayeli yılbaşı kutlaması

Gençlerbirliği başkanı Murat Cavcav'dan Beşiktaş maçı sonrası Futbol Federasyonu ve Fırat Aydunus'a sitem içeren yılbaşı kutlaması...

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Kulüp tarafından gönderilen açıklama şu şekilde...

“Yarın gazetelerde Beşiktaş ve Atiba istatistiklerini göreceksiniz.
Ben sadece şunu diyorum: 5 eksikle geldik, Fırat Aydınus 2 daha attı, bu kadar eksikle ilk yarıda Beşiktaş’ı 1-0 yendik.

Beşiktaşlılar da konuşuyor: 11-11 oynasak maçı 4-1 Gençler kazanır.
Futbolcularımızın, maçın hakemi Fırat Beyin ve TFF’nin, lige verilen arada şapkayı önüne koyarak düşüneceğine inanıyorum. Biz çalışacağız.
İyi seneler…”

 
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