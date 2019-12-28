Murat Cavcav'dan kinayeli yılbaşı kutlaması

Kulüp tarafından gönderilen açıklama şu şekilde...

“Yarın gazetelerde Beşiktaş ve Atiba istatistiklerini göreceksiniz.

Ben sadece şunu diyorum: 5 eksikle geldik, Fırat Aydınus 2 daha attı, bu kadar eksikle ilk yarıda Beşiktaş’ı 1-0 yendik.

Beşiktaşlılar da konuşuyor: 11-11 oynasak maçı 4-1 Gençler kazanır.

Futbolcularımızın, maçın hakemi Fırat Beyin ve TFF’nin, lige verilen arada şapkayı önüne koyarak düşüneceğine inanıyorum. Biz çalışacağız.

İyi seneler…”