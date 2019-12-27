Gençlerbirliği, İstanbul'dan eli boş döndü

Sahadan 4-1 mağlubiyetle ayrılan ve ilk devreyi 18 puanla kapatan Gençlerbirliği'nde müsabaka sonrası Ayite, Ertaç ve Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu açıklamalarda bulundu.

FUTBOLCULAR HAKEM KARARLARINI ELEŞTİRDİ

Gençlerbirliği'nin tek sayısını kaydeden Floyd Ayite, "2 kişi kaybetmek çok zordu. Hakemin kararıydı bu ama değerlendirilmesi gereken çok pozisyon vardı hakem kararlarında" ifadesini kullanırken, kaleci Ertaç Özbir ise, "Maça kazanmak puan almak amaçlı geldik. 9 kişi kaldık bu da geriye yaslanmamıza sebep oldu. İstemediğimiz olaylar oldu. Aldığımız sonuçtan dolayı mutsuzum, golleri ben yedim sonuçta en üzgün olan kişilerden biriyim" dedi.

HAMZA HAMZAOĞLU'NDAN ÇİFTE STANDART YORUMU

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu karşılaşma sonrası, "Bazen suç vardır ama azmettirende vardır. Oyuncuyu anlamak lazım. Çifte standart var ve bu yüzden futbol konuşamıyoruz. Sahada kalan oyuncularımı kutluyorum. Söyleyecek çok şey yok, 2'inci yarıya dinlenerek ve sonrasında iyi hazırlanarak gireceğiz. Futbolun keyifli yanlarını yansıtan bir Gençlerbirliği olacak yeni yılda" dedi.