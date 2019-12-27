84. Büyük Atatürk Koşusu yapıldı

Koşunun startına Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da katıldı. 303 kadın, 984 erkek sporcunun katıldığı koşu Dikmen Keklikpınarı'ndan saat 14.20'de başladı ve Ankara Tren Garı'nda sona erdi.

"Kadınlarda Semra Karaaslan, erkeklerde Getaye Fisseha Gelaw birinci oldu."

10,8 kilometrelik yarışta, kadınlarda Beşiktaş Kulübünden Semra Karaaslan, 34 dakika 17 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer aldı.

Kasımpaşa Kulübü'nden Elif Karabulut Dağdelen, 34 dakika 36 saniyelik derecesiyle ikinci, Enka Spor Kulübü sporcusu Fatma Arık, 34 dakika 48 saniyelik derecesiyle üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü Sporcusu Getaye Fisseha Gelaw, 29 dakika 4 saniyelik derecesiyle koşuyu ilk sırada tamamladı.

Fenerbahçe Kulübü'nden Süleyman Bekmezci, 29 dakika 11 saniyelik derecesiyle ikinci, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü sporcusu Saffet Elkatmış, 29 dakika 22 saniyelik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlarda birinci olan Beşiktaş Kulübü sporcusu Semra Karaaslan, ikinciliği elde eden Kasımpaşa Kulübü'nden Elif Karabulut Dağdelen ve üçüncülük kazanan Enka Spor Kulübü sporcusu Fatma Arık'a madalya ve kupalarını Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç takdim etti.

Erkeklerde ise birinci olan Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü sporcusu Getaye Fisseha Gelaw, ikinciliğe uzanan Fenerbahçe Kulübünden Süleyman Bekmezci ve üçüncülüğü elde eden Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü sporcusu Saffet Elkatmış'a ödüllerini Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya verdi.

Dereceye giren sporculara altın ve para ödülleri de takdim edildi.

"Ayşenur Dulda: Babamın iki tutkusu vardı; biri spordu, diğeri Atatürk'ün yoluydu. "

Yarışmayı ferdilerde 2'inci sırada bitiren Elif Dağdelen, Klasspor TV mikrofonlarına konuştu. Dağdelen, "Çok güzel bir organizasyondu. Zorlu bir mücadeleydi. Yarışmanın sonlarında geçildim ne yazık ki. Böyle bir organizasyonda bulunmak benim için gurur verici." ifadelerini kullandı.

1994 ve 1996 yıllarındaki koşularda birinci gelen ve bu yıl da yitirdiğimiz atlet Erdoğan Dulda'nın numarasıyla yarışa katılan Antrenör Serap Aktaş, Klasspor TV'ye verdiği röportajda " 23 yıl sonra yeniden Büyük Atatürk Koşusu'na katıldım. Antrenmansız olmama rağmen yarışı tamamladım." diyerek yarışmanın tarihi değerinden dolayı eski parkurda yapılması talebinde bulundu.

Geçen sene Büyük Atatürk Koşusu'nda Anıtkabir'in önünden geçerken fenalaşıp kalbi durarak aramızdan ayrılan Erdoğan Dulda'nın kızları da ödül törenine katılan önemli isimlerdendi. İki kız kardeş Klasspor TV'nin sorularını içtenlikle yanıtladı. Büyük kızı Ayşenur Dulda, "Atatürk Koşusu babamın en çok değer verdiği koşuydu. Bütün genç sporcuları bu koşuda görmek isterdi. Koşudan önce üniversiteleri, kışlaları dolaşıp gençleri davet ederdi. Babamın iki tutkusu vardı; biri spor, diğeri ise Atatürk'ün yolu. " dedi. Küçük kızı Yurdanur Dulda ise " Babam yaşamını daima koşu olarak planlamıştı. Koşmassam yaşayamam derdi. Koşarak yaşamını verdi. Şu anda çok mutlu ve huzurlu olduğunu sanıyorum." ifadelerini kullandı.

Eski Milli Atlet Abdülkadir Türk de verdiği röportajda "Bu yarışmaya katılmak ve bitirmek de başarıdır." sözleriyle koşunun önemine değindi.