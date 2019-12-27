Beşiktaş 4-1 Gençlerbirliği

Gençlerbirliği, 5 eksikle çıktığı mücadelede, henüz 11'inci dakikada Nadir'in gördüğü kırmızı kart ile 10 kişi kaldı. Floyd Ayite 23'üncü dakikada kırmızı siyahlıları İstanbul'da 1-0 öne geçirdi. İlk yarının sonlarına doğru 36'ıncı dakikada VAR kararıyla hakem Fırat Aydınus, Yasin Pehlivan'ı oyundan attı ve Gençlerbirliği sahada 9 kişi kaldı. İlk yarı Gençlerbirliği'nin deplasmanda 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda Beşiktaş 49'da Vida, 60'da N'koudou ve 74'de Oğuzhan ve 90+1'de Atiba'nın attığı gollerle maçı 4-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş ilk devreyi 30 puanla kapatırken, Gençlerbirliği ise 18 puanla Süper Lig'de ilk devreyi noktaladı.