Beşiktaş 4-1 Gençlerbirliği

Gençlerbirliği, 5 eksikle çıktığı mücadelede, henüz 11'inci dakikada Nadir'in gördüğü kırmızı kart ile 10 kişi kaldı. Floyd Ayite 23'üncü dakikada kırmızı siyahlıları İstanbul'da 1-0 öne geçirdi. İlk yarının sonlarına doğru 36'ıncı dakikada VAR kararıyla hakem Fırat Aydınus, Yasin Pehlivan'ı oyundan attı ve Gençlerbirliği sahada 9 kişi kaldı. İlk yarı Gençlerbirliği'nin deplasmanda 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda Beşiktaş 49'da Vida, 60'da N'koudou ve 74'de Oğuzhan ve 90+1'de Atiba'nın attığı gollerle maçı 4-1 kazandı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş ilk devreyi 30 puanla kapatırken, Gençlerbirliği ise 18 puanla Süper Lig'de ilk devreyi noktaladı.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.