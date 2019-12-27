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Çankaya FK 10 isimle yollarını ayırdı
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ÇANKAYA FK 10 İSİMLE YOLLARINI AYIRDI

Çankaya FK 10 isimle yollarını ayırdı

TFF 3.Lig 1. Grupta yer alan ve devreyi 23 puanla 8'inci sırada noktalayan Çankaya FK, devre arası transfer çalışmalarını sürdürürken birçok isimle yollar ayrıldı.

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Çankaya FK kulübünden yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonu lig arasında takımımızın menfaatleri göz önünde bulundurularak Mehmet İncebacak, Ahmet Şahbaz, Yeldar Yamaç, Veli Ortakçı, Burak Cengiz, Tolga Şahin, Canberk Özçakır, Muhammed Demir, Tunahan İbiş ve Eren Yılmaz'ın sözleşmeleri feshedilmiştir. Kulübümüz adına emeklerinden dolayı oyuncularımıza teşekkür eder, bundan sonraki spor hayatlarına başarılar dileriz.
Kulübümüz hedeflerini gerçekleştirme yolunda 2019-2020 sezonu için büyük katkı beklentisi içerisinde olduğu Yağızcan Erdem, Fatih Üge, Volkan Kesim, Mustafa Hoşoğlu, Hasan Ahmet Sarı ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncularımıza Çankaya FK adına başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.  

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