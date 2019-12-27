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Polomat'ın Yaş günü kutlandı
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POLOMAT'IN YAŞ GÜNÜ KUTLANDI

Polomat'ın Yaş günü kutlandı

Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları keyifli şekilde noktalandı.

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Beşiktaş maçı öncesinde yenen maç yemeğinde Gençlerbirliği futbolcuları  Polomat'ın yaş gününü kutladı, tecrübeli defans oyuncusu 26 yaşına girdi. Gençlerbirliği'nde Beşiktaş deplasmanında Berat, Stancu, Fabricio cezaları nedeniyle Sio ve Yasin ise sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. 
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