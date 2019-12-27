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Maça Çeyrek Kala Bugün 20.00'da
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MAÇA ÇEYREK KALA BUGÜN 20.00'DA

Ankara takımlarının oynayacağı maçların konuşulduğu Maça Çeyrek Kala bugün Klasspor TV'de...

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Ankara takımları önümüzdeki maçlarda ne yapacak? Sivasspor maçından beraberlikle ayrılan Gençlerbirliği, deplasmanda Beşiktaş'ı yenebilecek mi? Ankaragücü, beraberlik serisini sürdürebilecek mi? Osmanlıspor ve Keçiörengücü'nün durumları ve daha fazlası Maça Çeyrek Kala'da... Kaçırmayın...

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