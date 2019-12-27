Sertaç Çam Manisa FK ile anlaştı

Keçiörengücü önemli oyuncularından birini kaybetti. 2.Lig Beyaz Grupta ilk devreyi 42 puanla lider tamamlayan Manisa FK, Keçiörengücü'nün 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Sertaç Çam ile anlaştı. Sertaç, bu sezon Keçiörengücü'nde 14 karşılaşmada forma giydi, 1 gol attı ve 982 dakika forma giydi. Sertaç kariyerinde Gaziosmanpaşa, Bandırma, Tokat, Kocaeli Birlik, Altınordu, Bak ve son olarak 1. Lig'de şampiyonluk kovalayan Keçiörengücü'nde forma giymişti.
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