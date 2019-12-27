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CBL Ankara’da 6'ıncı hafta maç programı
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CBL ANKARA’DA 6'INCI HAFTA MAÇ PROGRAMI

CBL Ankara’da 6'ıncı hafta maç programı

CBL Ankara Kurumlararası Basketbol Ligi’nde seviye tespit grup mücadelesinde 6'ıncı hafta 7 maç oynanacak.

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TED Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu’nda 29 Aralık Pazar günü saat 10:00’da TCDD ile EPDK haftanın açılış maçında karşı karşıya gelecek. Saat 11:30’da Limak Holding ile Roketsan karşılaşırken haftanın üçüncü maçında saat 13:00’de Man’ın rakibi Türk Telekom olacak. Saat 15:00’de Eti Maden ile TC. SSB, Saat 16:30’da TCMB ile Hacettepe Üni. Tıp, saat 18:00’de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TC. SBB karşılaşırken altıncı haftanın kapanış mücadelesinde ise saat 19:30’da Vakıfbank’ın rakibi Enerjisa olacak. 

Beşinci haftanın tüm maçları Klasspor TV youtube kanalı üzerinden naklen yayınlanacak. 

22 Aralık Pazar (TED Üni. Prof. Dr. Rüştü Yüce S:S.)

 

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