CBL Ankara’da 6'ıncı hafta maç programı

TED Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu’nda 29 Aralık Pazar günü saat 10:00’da TCDD ile EPDK haftanın açılış maçında karşı karşıya gelecek. Saat 11:30’da Limak Holding ile Roketsan karşılaşırken haftanın üçüncü maçında saat 13:00’de Man’ın rakibi Türk Telekom olacak. Saat 15:00’de Eti Maden ile TC. SSB, Saat 16:30’da TCMB ile Hacettepe Üni. Tıp, saat 18:00’de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TC. SBB karşılaşırken altıncı haftanın kapanış mücadelesinde ise saat 19:30’da Vakıfbank’ın rakibi Enerjisa olacak.

Beşinci haftanın tüm maçları Klasspor TV youtube kanalı üzerinden naklen yayınlanacak.

22 Aralık Pazar (TED Üni. Prof. Dr. Rüştü Yüce S:S.)