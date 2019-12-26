Samed Yeşil Ankara Demirspor'da

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Ankara ekibi, Almanya 3.Lig ekiplerinden Uerdingen 05 forması giyen Samed Yeşil'i kadrosuna kattı. Bayer Leverkusen altyapısında yetişten Türk asıllı Alman oyuncu, 2012 yılında 1.3 milyon euro karşılığında İngiliz devi Liverpool'a transfer olmuştu. Leverkusen alt yapısında attığı gollerle dikkat çeken ve sonrasında soluğu Liverpool'da alan Samed Yeşil, yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle formaya hasret kalmıştı. İngiltere'ye uyum sağlamakta güçlük çeken ve forma şansı bulmakta zorlanan Samed'in Liverpool kariyeri beklediği gibi geçmedi. İngiltere Lig Kupası'nda 2 maça çıkabilen forvet oyuncusu, Liverpool macerasının ardından Luzern, Panionios formaları giydi. Samed, son olarak Almanya 3. Lig ekiplerinden KFC Uerdingen'de forma giymişti.

Kariyerinde 166 müsabakaya çıkan Samed Yeşil, 78 gol atıp, 14 asist yaptı. Samed ile bir dönem Trabzonspor kulübü de ilgilenmişti.