Mert Çetin'den yuvaya ziyaret

Yuvası olan tesislere gelmenin mutluluğunu yaşayan Mert, antrenmanı da takip etti. Antrenman esnasında kulüp saymanı Murat Öngelen ve kulüp müdürü Emrah Atasoy ile de görüşen Mert daha sonra kulüp personeliyle hasret giderdi.
Antrenmanın ardından teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile de kısa bir sohbet gerçekleştiren Mert, futbolcu arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde ise neşeli anlar yaşandı.
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