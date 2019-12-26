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Mert Çetin'den yuvaya ziyaret
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MERT ÇETİN'DEN YUVAYA ZİYARET

Mert Çetin'den yuvaya ziyaret

Gençlerbirliği altyapısından yetişen ve sezon başında Roma’ya transfer olan Mert Çetin, dün İlhan Cavcav Tesisleri’ndeydi.

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Yuvası olan tesislere gelmenin mutluluğunu yaşayan Mert, antrenmanı da takip etti. Antrenman esnasında kulüp saymanı Murat Öngelen ve kulüp müdürü Emrah Atasoy ile de görüşen Mert daha sonra kulüp personeliyle hasret giderdi.

Antrenmanın ardından teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile de kısa bir sohbet gerçekleştiren  Mert, futbolcu arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde ise neşeli anlar yaşandı.  

 
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