Murat Cavcav'dan maç öncesi açıklamalar

Gençlerbirliği resmi web sitesinden paylaşılan o açıklama şöyle...

"Futbol gündemimizde maalesef yine ana konu hakemlerimiz.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi biteli günler oldu ama o maçtaki tartışmalı pozisyonlar gündemden hala düşmedi. Beşiktaş başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi’nin basın toplantısını televizyondan takip ettim. Kim haksız kim haklı konusuna hiç girmeyeceğim, bu benden çok ilgili kurumların ve kamuoyunun takdiridir. Ama Ahmet Bey’in “Sakın ola ağzımıza bal çalmak için eski klasik yöntemleri uygulamasınlar…” sözüne destek vermeden de geçemeyeceğim.

Ahmet Bey’in uyarısına her Gençlerbirlikli gibi ben de sonuna kadar katılıyorum. Sayın Beşiktaş başkanının “bal çalmak, eski klasik yöntemler” sözleriyle ne kastettiğini ülke futbolunu takip eden herkes bilir. Beşiktaş ile yarın oynayacağımız maça neyse ki Fırat Aydınus gibi kendini kanıtlamış, tecrübeli bir hakemimiz verildi de bizim de endişelerimiz biraz olsun azaldı.

Biz maalesef futbolumuzda güveni kaybettik. Kurumlar birbirine güvenmiyor. Rakibimizin hakemden canı yandıysa, bizim maçta telafi ederler mi korkusu içimize düşüyor. Ya da ‘şu hakem o düdüğü, bilmem şu maçı telafi için çaldı’ değerlendirmeleri yapılıyor, ‘ceza sahası içinde düşen şu futbolcuysa kesin penaltı değil’ gibi yorumlar… İşin özeti futbolun içindeki hiç kimse birbirine güvenmiyor.

Birlik olamadan ülke futboluna katkı veremeyiz. Sayın Ahmet Nur Çebi’nin de sayın Ali Koç’un da Murat Cavcav’ın da hakemlerle ilgili beyanat vermesi en demokratik hakkıdır.

Amacım asla güzide kulübümüzün saygı değer bir başkanını eleştirmek değil. Ahmet Bey’in, Ali Bey’in ya da Mustafa Bey’in böyle şeylere tenezzül etmeyeceğine, hakemlerimizin de maçlarımızı etki altında kalmadan tarafsız yöneteceğine eminim.

Umuyorum ki yarın akşam sadece futbolun konuşulduğu, iki takım futbolcularının, taraftarlarının ve yöneticilerinin centilmence bir araya geldiği bir maç izleriz.”