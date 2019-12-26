﻿
Spor Ankara bu akşam saat 20.00'da
﻿
Site İçi Arama
﻿

SPOR ANKARA BU AKŞAM SAAT 20.00'DA

Ankara amatör sporunun kalbi bu programda atıyor.

237 Okunma

Amatörlerin sesi Spor Ankara'da bu hafta 2019 yılında Ankara sporunda neler yaşandığı konuşulacak. Gazeteci Ali Öcal ve Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Murat Kandazoğlu Ankara sporunda yaşanan gelişmeleri ve önümüzdeki yıl Ankara sporunu nelerin beklediğini masaya yatıracak. Bu akşam Klasspor TV'de. Sakın kaçırmayın... 

 https://goo.gl/XaPmpu Türkiye'nin ilk İnternet Spor Televizyonu Klasspor TV'nin Youtube hesabını takip ederek bize destek olabilirsiniz.

Web Sitemiz: http://www.klasspor.tv

Facebook Adresimiz : https://www.facebook.com/KlassporTV/

Twitter Adresimiz: https://www.twitter.com/KlassporTV/

İnstagram Adresimiz: https://www.instagram.com/KlassporTV/

ETİKETLER
Samed Yeşil Ankara Demirspor'da
Mert Çetin'den yuvaya ziyaret
Halkbank final grubunda
Gençlerbirliği futbolcuları liselilerle buluştu
1
Murat Cavcav'dan maç öncesi açıklamalar
Başkent Akademi Futbol Kulübü Oktay Derelioğlu ile anlaştı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿