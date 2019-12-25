Başkent Akademi Futbol Kulübü Oktay Derelioğlu ile anlaştı

TFF 2. lig kulüplerinden Bakspor sezonun başında anlaştığı Bora Marangoz ile yollarını ayırmıştı. Bakspor Teknik adam arayışlarına Oktay Derelioğlu ile son verdi. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş gibi kulüplerde oynayan eski futbolcu Derelioğlu ile anlaşmaya varıldı.
En son Tokatspor ile çalışan 44 yaşındaki teknik adam daha öncesinde ise Darıca GB, Karagümrük, Gaziantepspor ve Kahramanmaraş gibi takımlarda da teknik adam olarak görev yaptı.
15 puan ile 16. sırada olan Bakspor yeni teknik adam ile 3. lige düşme tehlikesini atlatabilecek mi?
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