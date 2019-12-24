Beşiktaş mesaisi başladı

Devrenin son maçında Beşiktaş’a konuk olacak olan Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, günü sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla geçirdi. Isınma hareketleri ve pas koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman son bölümde yapılan dar alanda çift kale maç ile noktalandı. Süper Lig'de Gençlerbirliği 16 maç sonunda 18 puanda yer alırken, rakip Beşiktaş ise 27 puanla 5'inci sırada yer alıyor. Gençlerbirliği'nde Stancu, Berat ve Fabricio, Sivasspor maçında gördükleri gördükleri sartlar nedeni ile Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.