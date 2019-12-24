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CBL Ankara’da 5. Haftanın Ardından
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CBL ANKARA’DA 5. HAFTANIN ARDINDAN

CBL Ankara’da 2019-2020 sezonun beşinci haftası oynanan 7 maç ile geride kaldı. Haftayı Aselsan, Vakıfbank, ADO, STM, Havelsan, Tusaş ve Hacettepe Üni. Tıp Fakültesi takımları galibiyetle kapattı.

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TED Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu’nda oynanan seviye tespit grupları 5. hafta maçları sonunda TC SBB takımını 50-73 mağlup eden Vakıfbank “Haftanın Takımı” oldu. Vakıfbank takımının Antrenörü Caner Afacan “Haftanın Antrenörü” seçilirken yine aynı takımda yer alan Alper Çiftçi ise 34 dakika sahada kaldığı maçta 31 sayı-21 ribaund-2 asist-2 top çalma-1 blokluk performansı ile 42 verimlilik puanına imza attı ve “Haftanın Oyuncusu” oldu.

Haftanın beşinde ise şu isimler yer aldı;

Görkem Kasap (Aselsan)

Erhan Dursun (ADO)

Kaan Özelçi (STM)

Ali Yalçınkaya (Tusaş)

Berke Aksoy (H.Ü.Tıp) 

 

Haftanın En Farklı Kazanan Takımı: Aselsan (34-98)

Haftanın En Fazla Ribaund alan Takımı: Vakıfbank (63)

Haftanın En Çok Asist Yapan Takımı: Aselsan (38)

Haftanın En Çok Top Çalan Takımı: ADO (24)

Haftanın En Fazla Hızlı Hücumdan Sayı Üreten Takım:Tusaş (26)

En Fazla Blok Yapan Takım: Aselsan (10)

 

5.Hafta Maç Sonuçları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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