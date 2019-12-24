CBL Ankara’da 5. Haftanın Ardından

TED Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu’nda oynanan seviye tespit grupları 5. hafta maçları sonunda TC SBB takımını 50-73 mağlup eden Vakıfbank “Haftanın Takımı” oldu. Vakıfbank takımının Antrenörü Caner Afacan “Haftanın Antrenörü” seçilirken yine aynı takımda yer alan Alper Çiftçi ise 34 dakika sahada kaldığı maçta 31 sayı-21 ribaund-2 asist-2 top çalma-1 blokluk performansı ile 42 verimlilik puanına imza attı ve “Haftanın Oyuncusu” oldu.
Haftanın beşinde ise şu isimler yer aldı;
Görkem Kasap (Aselsan)
Erhan Dursun (ADO)
Kaan Özelçi (STM)
Ali Yalçınkaya (Tusaş)
Berke Aksoy (H.Ü.Tıp)
Haftanın En Farklı Kazanan Takımı: Aselsan (34-98)
Haftanın En Fazla Ribaund alan Takımı: Vakıfbank (63)
Haftanın En Çok Asist Yapan Takımı: Aselsan (38)
Haftanın En Çok Top Çalan Takımı: ADO (24)
Haftanın En Fazla Hızlı Hücumdan Sayı Üreten Takım:Tusaş (26)
En Fazla Blok Yapan Takım: Aselsan (10)
5.Hafta Maç Sonuçları
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