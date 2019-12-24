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C Blok bugün 20:00'da
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C BLOK BUGÜN 20:00'DA

Gençlerbirliği'nin konuşulduğu tek program C Blok, bu akşam Klasspor TV'de..

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Gençlerbirliği, lideri son dakikada elinden kaçırdı... Futbolcu analizleriyle Sivasspor maçı enine boyuna ele alınıyor... Gençlerbirliği devreyi İstanbul'da kapatıyor... Önemli eksikleriyle Gençlerbirliği Beşiktaş karşısında ne yapacak ? Anketler, Futbolcu değerlendirmeleri ve gelecek haftalara bakış... Hepsi bu akşam 20:00'da Engin Kocabıyık ve Özhan Yüksel sunumuyla Gençlerbirliği'nin konuşulduğu tek program C Blok'ta Klasspor TV'de... Kaçırmayın...

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