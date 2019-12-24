Alt liglerde mücadele eden Ankara takımları, devre arasına nasıl girdiler? Takımların çalışmaları nasıl gidiyor? İknci yarı nasıl performans sergileyecekler? Çok özel VTR'ler ve anketlerle "Alt Ligler" bugün 15.00'da Klasspor TV'de. Kaçırmayın...

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