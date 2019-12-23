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Haftanın Nabzı bu akşam 20:00'da
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HAFTANIN NABZI BU AKŞAM 20:00'DA

Sadece Ankara takımlarının konuşulacağı Haftanın Nabzı bu akşam saat 20.00'da

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Haftanın Nabzı'nda bu hafta lider ekip Demir Grup Sivasspor'u ağırlayan Gençlerbirliği mücadelesi, Antalya deplasmanından beraberlikle dönen Ankaragücü ve TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un beraberliği, uzun zamandır deplasmanda galip gelemeyen Keçiörengücü'nün ilk deplasman galibiyeti Şeyda Öztürk'ün sunumu, Klasspor Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas ve teknik direktör Müjdat Yalman'ın yorumlarıyla bu akşam saat 20.00'da Klasspor TV'de.

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