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Osmanlıspor çalışmalara ara vermedi
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OSMANLISPOR ÇALIŞMALARA ARA VERMEDİ

Osmanlıspor çalışmalara ara vermedi

TFF 1.Lig'de İstanbulspor beraberliği ile 12 puana yükselen Başkent ekibi Osmanlıspor, İstanbulspor’la oynadığı maçın ardından bugün yenileme antrenmanına çıktı.

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Önceki gün İstanbulspor’la oynanan maçın ardından başkent ekibi, çalışmalara ara vermeksizin yenileme antrenmanına çıktı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. İstanbulspor maçında forma giyen oyuncular yenileme koşusu yaptıktan sonra çalışmaları tamamlarken diğer oyuncular ise antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra dar alanda 5’e 2 top kapma oyununa geçen mor-sarılılar, kanatlardan orta, şut ve gol organizasyonlarıyla antrenmanı devam ettirdi. Çalışmalar, dar alanda oynanan çift kale maçla son buldu. Oynanan çift kale maçta teknik direktör İsmet Taşdemir ve yardımcı antrenörlerden Serkan Balcı’nın da yer alması, oyunda rekabetin artmasına ve keyifli anların yaşanmasına neden oldu.

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