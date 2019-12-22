Keçiörengücü deplasmanda ilk galibiyetini aldı...

Stat: Vefa
Hakemler: Murat Erdoğan, Muhammet Yumak, Cemil Tunç
Fatih Karagümrük: Saranov, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Dobrovoljc, Bülent Cevahir, Sabo (Dk. 86 Çağrı Ortakaya), Arif Morkaya, Zeki Yıldırım, Turgut Doğan Şahin (Dk. 64 Abdulhamit Yıldız), Darri (Dk. 80 Barış Başdaş), Emeghara
Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Erdi Dikmen, Soner Gönül, Süleyman Olgun, İshak Çakmak, Sertaç Çam, Madinda (Dk. 83 Burak Aydın), Dialiba (Dk. 89 Mendy), Kone (Dk. 66 Abdulkadir Kuzey)
Goller: Dk. 69 ve 86 Dialiba (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 28 Giray Bulak (Teknik direktör), Dk. 35 Turgut Doğan Şahin (Fatih Karagümrük), Dk. 60 Dialiba (Keçiörengücü)
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